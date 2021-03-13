استئناف رحلات الصيد بميناء البرلس عقب توقفها لمدة 5 أيام

شهد ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق رحلات الصيد، واستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط شمال المحافظة، بعد توقفها لمدة 5 أيام، لسوء الأحوال الجوية في الأيام الخمس الماضية.
وأعلن ميناء البرلس، انطلاق المراكب في رحلات صيد، وذلك بعد أيام من سوء الأحوال الجوية وتزود المراكب بالمواد البترولية والتموينية والثلج ومياه الشرب.
وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر اليوم السبت، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.
وأكدت الهيئة، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية، ويقوم مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .
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