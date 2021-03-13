استئناف رحلات الصيد بميناء البرلس عقب توقفها لمدة 5 أيام

وأعلن ميناء البرلس، انطلاق المراكب في رحلات صيد، وذلك بعد أيام من سوء الأحوال الجوية وتزود المراكب بالمواد البترولية والتموينية والثلج ومياه الشرب.

وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر اليوم السبت، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.