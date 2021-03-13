أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الكوسة 1.5-4.5 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

سجلت أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم السبت 13-3-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 1-1.5 جنيها للكيلو، البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو.

وتتراوح أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البصل بين 3-6.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو..

فيما تراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، أسعار الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها.