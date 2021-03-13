اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الكوسة 1.5-4.5 جنيها للكيلو

السبت، 13 مارس 2021 11:26 ص
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الكوسة 1.5-4.5 جنيها للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم السبت 13-3-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 1-1.5 جنيها للكيلو، البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو. 
 
وتتراوح أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البصل بين 3-6.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو..  
 
فيما تراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، أسعار الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها. 

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة