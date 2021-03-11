استقرار أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة ب الغرفة التجارية بالقاهرة أن جميع أصناف الخضروات تشهد استقرارا من حيث الأسعار وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الخميس 11-3-2021، جاءت كالتالي، البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو، الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، البسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو، والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسجل البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.