أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم 1-2 جنيه

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 12-3-2021، استقرارًا وفقًا للأسعار الرسمية.

وقال محمد عبد الرحيم تاجر بسوق العبور، أن جميع أصناف الخضار والفاكهة متاحة بكميات ضخمة وأسعار مستقرة، إذ يتراوح سعر الطماطم بين 1-1.5 جنيها للكيلو، البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو، البسلة تتراوح بين 3-5جنيهات للكيلو، الملوخية 2-4جنيهات للكيلو، والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، وسجل البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو.

وأضاف عبد الرحيم، لـ"اليوم السابع"، أن سعر الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، أسعار الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومى الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.