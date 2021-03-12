حصاد الوزارات.. الانتهاء من تطوير كافة عربات القطارات نهاية العام الجارى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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