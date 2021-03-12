اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الانتهاء من تطوير كافة عربات القطارات نهاية العام الجارى

الجمعة، 12 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الانتهاء من تطوير كافة عربات القطارات نهاية العام الجارى قطارات السكة الحديد - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

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