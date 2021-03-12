الصحة تكشف 10 فوائد للبقوليات × إنفوجراف.. تقوى العظام وتنقص الوزن

كتب محمد تهامى زكى

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن العديد من فوائد البقوليات، أهمها الوقاية من أمراض القلب والسكر والشرايين، بالإضافة إلى أنها تساعد على فقدان الوزن وتقوية صحة العظام والغضاريف والحماية من أمراض السرطان.

ووفقا لـ"انفوجراف" نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حددت فيه فوائد البقوليات التى وصلت إلى 10 فوائد، وهى كالتالى:

1- تقوى صحة العظام والغضاريف لاحتوائها على الكالسيوم والفوسفور والمنجنيز والمغنسيوم.

2- تساعد على فقدان الوزن لأنها قليلة السعرات وتحتوى على الألياف.

3- تقوى المناعة لاحتوائها على فيتامين "أ" وفيتامين "ب" والزنك والمنجنيز.

4- تساعد فى الوقاية من أمراض القلب والشرايين والسكر.

5- تحتوى على حمض الفوليك المهم للسيدات الحوامل.

6- مضادات أكسدة قوية لاحتوائها على السيلنيوم.

7- غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية.

8- بروتين نباتى بديل للحوم.

9- تحمى من الإصابة بالسرطان.

10- تعزز صحة الجهاز الهضمى.



فوائد البقول

واحتفل العالم مؤخرا، باليوم العالمى للبقول، الذى يوافق يوم 10 فبراير من كل عام، وهو اليوم الذى حددته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، للتعريف بأهمية البقول "الفاصولياء، العدس، البازلاء، الحمص، الترمس" كغذاء عالمى، حيث تم تحديده فى 20 ديسمبر 2018 وبدأ تنفيذه من عام 2019، يهدف التاريخ إلى لفت الانتباه إلى الأنشطة والمعلومات المرتبطة بقطاع البقول فى جميع أنحاء العالم.