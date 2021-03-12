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‎التأمينات تستأنف صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد

الجمعة، 12 مارس 2021 02:01 م
‎التأمينات تستأنف صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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‎تستأنف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى يوم الأحد المقبل صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
 
‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى و المقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر.
 
على جانب اخر تستعد وزارة التضامن الاجتماعىُ، لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مارس الجارى، حيث من المقرر بدء الصرف لهم اعتبارا من الأسبوع المقبل وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

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