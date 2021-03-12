التعليم العالى: إطلاق الإصدار الـ8 لتقرير اليونسكو عن أنشطة اللجان الوطنية 2020

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا من الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة حول إطلاق الإصدار الثامن لتقرير منظمة اليونسكو السنوى عن أنشطة اللجان الوطنية 2020، بمشاركة ما يقرب من 113 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو فى هذا الإصدار.

وأشار التقرير إلى قيام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم بالدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة، بإطلاق رسائل توعوية لمواجهة جائحة كورونا؛ تهدف إلى مواجهة الشائعات، وتخفيف حدة المخاوف فى المجتمع، واعتماد أساليب وقائية؛ للحد من انتشار الفيروس.

كما شاركت اللجنة فى المناظرة الأولى التى عقدت فى مصر يوم 30 أغسطس 2020، تحت عنوان "فنانون وإبداع فى مصر ما بعد الأزمة"، بالتعاون مع مؤسسة "Art d’Egypte"، وذلك فى إطار مبادرة اليونسكو صمود الفن ResiliArt، حيث تم تنظيم رحلة تعليمية إلى منطقة هضبة أهرامات الجيزة لـ 100 طفل فى الفئة العمرية (10-12) من المدارس المصرية المنتسبة لمنظمة اليونسكو؛ لرفع درجة الوعى الثقافى والفنى لدى الأطفال بأهمية التراث الثقافى المصري، وكيفية الحفاظ عليه فضلاً عن تنمية قدراتهم الفنية.

وأضاف التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أنه تم التخطيط لسلسلة من الأنشطة المجتمعية الأخرى على مدار عام 2020/2021، فى إطار الإعداد لمعرض Forever Is Now"" الذى سينطلق فى منطقة الأهرامات بالجيزة تحت رعاية منظمة اليونسكو فى 21 أكتوبر 2021.

وأوضح التقرير أنه تم إصدار كتاب "مصر حلوة وطعمة"، الذى يعمل على جذب الأطفال للتعرف على تراث حضارتهم الفرعونية العريق، ويشرح بطريقة جذابة لهم تراث حضارتهم الفرعونية، كما يلقى الضوء على أحد المواقع المصرية الهامة والمسجلة فى قائمة التراث العالمي.

وأشار التقرير إلى تأسيس كراسى اليونسكو فى الجامعات المصرية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة؛ لدعم رؤية مصر 2030 .

ولفت التقرير إلى الاجتماع الإقليمى العربى الافتراضى للعلم المفتوح فى 24 أغسطس2020 لتسليط الضوء على التحول المطلوب لجعل البيانات العلمية أكثر سهولة وانفتاحًا على المجتمع، وسد الفجوة بين البلدان النامية والمتقدمة، وكذلك إيجاد الحلول للقضايا المجتمعية المعقدة مثل جائحة " COVID-19"، فضلاً عن مشاركة اللجنة الوطنية فى المشاورة الإقليمية الافتراضية للدول العربية حول مسودة توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعى (11 إلى 12 أغسطس 2020)، واختتم التقرير بأن اللجنة وضعت خطة لتنفذ عدة مشاريع لعامى 2020/2021، فى القطاعات المختلفة (الثقافة، التربية، العلوم، الاتصالات والمعلومات).

جدير بالذكر أن التقرير السنوى للجنة الوطنية المصرية لليونسكو؛ يعد أداة أساسية لمشاركة المعلومات، وأداة قيمة لتعزيز فهم أفضل لآليات عمل منظمة اليونسكو تمشيًا مع الأهداف والأولويات على المستوى الوطنى.