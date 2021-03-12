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المخابرات الفلسطينية تعلن القبض على قاتل لاجئة فلسطينية باليونان

الجمعة، 12 مارس 2021 07:00 ص
المخابرات الفلسطينية تعلن القبض على قاتل لاجئة فلسطينية باليونان عناصر من الشرطة اليونانية
كتب وكالات

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أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، تمكن من إلقاء القبض على قاتل لاجئة فلسطينية فى تركيا قبل فراره إلى اليونان.

 

وذكرت الوكالة أنه "بعد متابعة وبحث ومراقبة لأكثر من شهر، استطاع شباب الجالية الفلسطينية فى مدينة سألونيك اليونانية بالتعاون مع المخابرات العامة إلقاء القبض على اللاجئ السورى الهارب إلى اليونان (ع ،أ) بعد أن ارتكب جريمة قتل بشعة بحق الفتاة الفلسطينية (أ، م) البالغة من العمر 20 عاما فى اسطنبول نهاية يناير الماضى والهرب إلى اليونان بعد ارتكاب جريمته البشعة".

 

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد إلقاء القبض على القاتل، تم تسليمه للشرطة اليونانية.

 

 

 


المخابرات الفلسطينية

فلسطين

أخبار فلسطين

قاتل لاجئة فلسطينية

اليونان

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