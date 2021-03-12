اقتصادية قناة السويس: استقبال 66 سفينة بمينائى السخنة والأدبية خلال فبراير

كتب مدحت عادل

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيانًا عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر فبراير2021، والذى شهد حركة تداول ملحوظة بمينائى السخنة والأدبية.

وبحسب البيان، استقبلت ميناء الأدبية عدد 36 سفينة بضائع، وتداول نحو571761.01 طن تشمل 15 سفينة بضائع عامة، 8 سفن صب جاف، 9 سفن صب سائل، 3 سفن حاويات وواحد سفينة حيوانات حية.

واستقبل ميناء العين السخنة 30 سفينة، إذ سجل الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة و4 صب جاف و5 سفن صب سائل و19 سفينة حاويات بإجمالى حمولات 1193342.73طن.

وذكر البيان، أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.