اقتصادية قناة السويس تتبنى قائمة مشروعات رائدة فى 14 قطاع صناعى

كتب: مدحت عادل

قال مصدر مسؤول، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لديها قائمة طموحة من المشروعات التى تتوافق مع القطاعات الصناعية المستهدفة للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة فى 14 قطاع صناعي ، وأن هذه المشروعات تخدم مفهوم المناطق الصناعية المتخصصة.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المخطط الحصول على أول شريحة من قرض بقيمة 10 مليارات جنيه بحلول يونيو المقبل، يموله تحالف يضم 4 بنوك لصالح الهيئة، وأن هذا التمويل من المقرر أن يخدم خطط الهيئة لتمويل مشروعات البنية التحتية المستهدفة ضمن خطتها الاستثمارية للأعوام الخمس المقبلة.

وبالنسبة للموقف الحالى للمشروعات، فقد شهد ميناء العين السخنة توسعة الحوض الثانى وإقامة محطة تداول الحاويات والبضائع بنظام B.O.T بتكلفة 550 مليون دولار متضمنة رصيف بحرى بطول 1350 متر وساحة تداول بمساحة 640 ألف م، وتم الانتهاء من تطوير مساحة 353 ألف متر م٢ كمرحلة أولى، كما قامت شركة موانئ دبى العالمية صاحبة الامتياز بالميناء بتوريد وتركيب عدد 4 أوناش للرصيف STS وعدد 2 أوناش RMG وعدد 8 أوناش RTG.

وفي الحوض الثالث تم إنشاء مزرعة الخزانات للسولار والبوتاجاز والأمونيا بقدرة تخزينية 100 ألف م3 للسولار و 150 ألف م3 للبوتاجاز و80 ألف م3 للأمونيا بنظام B.O.T بتكلفة 220 مليون جنيه، إلى جانب توسعة للحوض وإنشاء سقالة بحرية للصب السائل بطول 416 متر طولى بتكلفة 2.436 مليون جنيه، والانتهاء من محطة الصب السائل وتداول غاز البوتاجاز واستقبال أول سفينة بوتاجاز فى أكتوبر الماضى.

وفى ميناء شرق بورسعيد تم تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لإنشاء مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية على مساحة 300 ألف م٢ وتكلفة استثمارية 240 مليون دولار وتوفير 2000 فرصة عمل.

وتتبنى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إستراتيجية طموحة خلال السنوات الخمس المقبلة "2020-2025" من أجل تأسيس مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحرى والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة إفريقيا.