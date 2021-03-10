اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه للمستهلك

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:33 ص
سعر الحديد اليوم.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه للمستهلك حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء 10-3 -2021 ، استقرار جميع الخامات في السوق المحلى سواء الحديد أو الأسمنت. 
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه. 
 
وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سعر الأسمنت للمستهلك يتراوح بين 700-750 جنيها للطن، سعر الرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن. 

اسعار الحديد

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