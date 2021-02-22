سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن 13800 – 14000 جنيه للمستهلك

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد والأسمنت وجميع خامات البناء تشهد استقرارا اليوم الاثنين 22-2-2021 .

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن السوق يشهد زيادة في المعروض من جميع الخامات، وهو ما اتعكس على الأسعار حيث أن هناك استقرار في سعر طن الحديد ليتراوح 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها.

أما فيما يخص الأسمنت والطوب الأحمر فاوضح الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسمنت للمستهلك تتراوح بين 700-750 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن.