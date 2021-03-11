اليوم السابع
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انخفاض أسعار الدواجن اليوم ليتراوح الكيلو بين 25-29 جنيها

الخميس، 11 مارس 2021 10:00 ص
انخفاض أسعار الدواجن اليوم ليتراوح الكيلو بين 25-29 جنيها
كتب أحمد حمادة

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تستعد محلات الدواجن لاستقبال شهر رمضان المبارك وذلك حيث يزداد الطلب على الدواجن خلال هذا الموسم، وكشفت شعبة صناعة الدواجن عن انخفاض سعر الدواجن فى المزرعة اليوم الخميس 11-3-2021، حيث سجل الكيلو 23 جنيها مقابل 24 جنيها أمس، مشيرة إلى أن سعر المستهلك سيتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو. 
 
بينما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، وسعر الدواجن البلدى تتراوح بين 33-36 جنيها للكيلو. 
 
كما يشهد البيض إقبالا مع اقتراب موسم رمضان حيث سجلت الكرتونة في المزرعة 35 جنيها بينما يتراوح سعر المستهلك بين 39-42 جنيها، وأسعار  كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها. 
 
 
 
 
 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

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