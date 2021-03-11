الغرفة التجارية تؤكد استقرار أسعار اللحوم مع اقتراب شهر رمضان

كتب أحمد حمادة

مع اقتراب شهر رمضان يتزايد الاقبال على الللحوم البلدى بكافة أنواعها، وهنا نطرح سؤال على شعبة القصابين في الغرفة التجارية ، هل ترتفع أسعار اللحوم مع اقتراب شهر رمضان، والتي ردت بدورها على لسان هيثم عبد الباسط نائب رئيس الشعبة بقوله، إن هناك كميات كبيرة متوفرة ومطروحة بالأسواق وتؤمن الاحتياجات خلال شهر رمضان، ولن نشهد ارتفاعات فى الأسعار.

سعر اللحوم الكندوز يتراوح بين 120 - 140 جنيها للكيلو، سعر اللحم المفروم العادى يتراوح 110 - 125 جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو.

أسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120- 140 جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وهى أسعار مستقرة منذ فترة طويلة.