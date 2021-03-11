أسواق الإسكندرية تتزين لاستقبال رمضان.. وإقبال على شراء الفوانيس والديكورات "فيديو"

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت أسواق الإسكندرية استعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومن أشهر الأسواق بالإسكندرية سوق المنشية بوسط المحافظة الذى يشتهر ببيع الهدايا والديكورات بأسعار الجملة، ما يدفع العديد من المواطنين للذهاب إليه خصيصًا لشراء فوانيس رمضان ومستلزمات الديكورات المنزلية.



وأجرى "اليوم السابع" جولة فى سوق المنشية لمعرفة الأسعار والإقبال على شراء فانوس رمضان لعام 2021.



وتقول أم رحمة، صاحبة محل بيع هدايات ومستلزمات شهر رمضان بسوق المنشية بالإسكندرية، إن أسعار الفوانيس تبدأ من 65 جنيها حتى 90 جنيها، والإقبال على الأشكال الجديدة مثل الأشكال الكارتونية والخيامية.



وأضافت، أن الإقبال على الديكورات المنزلية والستائر المضيئة النحاسية، وهى أشكال جديدة للعام الحالى وعليها إقبال كبير من المواطنين لاستخدامها فى تزيين المنازل والشرفات المنزلية.



وأكدت أنه ما زال الإقبال على الزينة ذات الأوراق الملونة التقليدية، فهى من طقوس المصريين لشهر رمضان، ومازال عليها إقبال كبير فى الشراء.