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انتهاء امتحان الترم الأول للثانى الثانوى بالرياضيات والجغرافيا دون مشاكل

الخميس، 11 مارس 2021 11:04 ص
انتهاء امتحان الترم الأول للثانى الثانوى بالرياضيات والجغرافيا دون مشاكل امتحانات الفصل الدراسى الأول
كتب محمود طه حسين

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انتهى طلاب الصف الثانى الثانوى قبل قليل من امتحانات الفصل الدراسى الأول بمادتى التطبيقات الرياضية والجغرافيا دون مشاكل تقنية وفنية، حيث أكد طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أن سيستم الامتحان عمل بشكل طبيعى دون توقف وتم الدخول على منصة الامتحان بشكل سريع والانتهاء من الإجابة عن أسئلة الامتحان فى وقت قصير لا يتخطى ال 20 دقيقة، حيث أكد الطالب على الشريف أن سيستم الامتحان لم يتوقف أو يعطل والأسئلة سهلة وفى متناول جميع الطلاب.
 
وقال أحمد مرتضى، بالصف الثانى الثانوى، إن تجربة امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى انتهت اليوم تعرف الطلاب فيها على أسئلة وفق نظام التقييم الجديد واستفادوا منها، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تلاشت أى مشكلات حدثت فى سيستم الامتحان ومرت الفترة المخصصة للاختبارات بشكل سهل دون أى مشكلات تقنية كبيرة، قائلا: كان هناك التزام أيضا من جانب الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية المحددة.
 
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وانتهت اليوم الخميس 11 مارس الجارى.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال فترة انعقاد الامتحانات  على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
كما نبهت الوزارة على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية ، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة إلتزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.

التربية والتعليم

امتحانات الصف الثانى

اخبار مصر

اخبار مصريه

امتحان الجغرافيا للثانى الثانوى

امتحان التطبيقات الرياضية

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