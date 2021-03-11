اليوم السابع
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إتاحة منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب 2 ثانوى فى 12 محافظة.. صور

الخميس، 11 مارس 2021 10:30 ص
إتاحة منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب 2 ثانوى فى 12 محافظة.. صور الامتحان الإلكترونى لطلاب الثانى الثانوى
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الامتحان الإلكترونى فى مادتى الجغرافيا والتطبيقات الرياضية لطلاب الثانى الثانوى فى 12 محافظة منذ العاشرة صباحا، وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين، بعد فتح المنصة لطلاب 15 محافظة منذ التاسعة صباحا.
 
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتتنهى غدا 11 مارس الجارى.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية ، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة إلتزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.
 
 
إتاحة منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب 2 ثانوى فى 12 محافظة
إتاحة منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب 2 ثانوى فى 12 محافظة

طلاب الصف الثانى الثانوى خلال الامتحان
طلاب الصف الثانى الثانوى خلال الامتحان

الامتحان الإلكترونى فى مادتى الجغرافيا والتطبيقات الرياضية
الامتحان الإلكترونى فى مادتى الجغرافيا والتطبيقات الرياضية
 

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