محافظ أسوان: جاهزون لاستقبال رحلات الطيران الشارتر المباشرة من ألمانيا

أسوان – عبد الله صلاح

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، حيث رحب المحافظ بزيارة السفير الألمانى لأسوان كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وألمانيا والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق المزيد من التعاون والدعم بين البلدين وخاصة أن ألمانيا شريك وداعم فى نجاح دولة مصر الحديثة.

وبعد استعراضه لأهم المقومات السياحية والفرص الإستثمارية المتاحة أكد أشرف عطية، أن أسوان جاهزة فى ثوبها الجديد لاستقبال رحلات الطيران الشارتر المباشرة من المدن الألمانية وخاصة فى ظل الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورنا سواء فى المطارات أو المراسى أو الفنادق العائمة والثابتة والمطاعم والمزارات الأثرية والسياحية، لافتاً إلى أن أسوان تشهد طفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل والبنية التحتية لتوفير كافة سبل الراحة والاستمتاع للسائحين وخاصة من الشعب الألمانى الصديق الذى يعشق الحضارة المصرية.

وأضاف المحافظ بأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة أمام الشركات الألمانية فى ظل توافر الثروات الطبيعية وتنوع مصادر الطاقة، فضلاً عن موقعها الجغرافى باعتبارها البوابة الرئيسية على الأسواق الأفريقية، مطالباً بالمشاركة المجتمعية للشركات المشاركة فى مشروع الطاقة الشمسية وخاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى.

من جانبه، شكر السفير الدكتور نون محافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، وقال: "إنه لمن دواعى سرورى دائمًا القدوم إلى مدينة أسوان الجميلة، ذلك المكان الذى يلتقى فيه التاريخ والطبيعة والثقافة .. هذا المزيج الاستثنائى حقًا هو ما يجعل هذه المدينة المفضلة للزوار الألمان، ولذلك أنا متأكد من أنه بمجرد هزيمة جائحة كورونا المستجد على مستوى العالم، سيكون السياح الألمان أول من يعود إلى هنا ويتمتع بسحر أسوان الفريد".

كما تحدث المحافظ والسفير عن الإمكانات الكبيرة للتعاون المصرى الألمانى فى مجالات المستقبل، مثل التعاون بمجال التكنولوجيا الفائقة فى قطاع الطاقة المستدامة، كما يتضح من مشروع مزرعة بنبان للطاقة الشمسية.

وفى نهاية اللقاء، قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وألمانيا الاتحادية .