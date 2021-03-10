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متحدث الوزراء: إعلان قيمة بدل السكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية قريبا

الأربعاء، 10 مارس 2021 10:23 م
متحدث الوزراء: إعلان قيمة بدل السكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية قريبا نادر سعد
كتب رامى محيى الدين

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بملف التحول الرقمى فى العديد من الخدمات، مشيرا إلى أن التعاملات ستكون إلكترونية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي أم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الحكومة ستوفر حوافز للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية، لافتا إلى توفير سكن للموظفين الذين سيجرى نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، وسنعلن قريبا عن قيمة بدل السكن للموظفين الذين ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأشار إلى أن 2000 جنيه قيمة بدل الانتقال للموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه جرى إنشاء مدارس ومستشفيات وأندية اجتماعية لخدمة الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأكد أن 14 ألف وحدة سكنية ستكون جاهزة نهاية العام الجارى للموظفين الذين ينتقلون للعاصمة الإدارية

وفى سياق أخر، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن من سجلوا على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاحات كورونا حوالى 250 ألف مواطن حتى الآن، وننتظر وصول 4 ملايين جرعة من لقاحات كورونا نهاية مارس الجارى.

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