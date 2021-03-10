سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-3-2021 بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 10-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.58 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.53 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع الدولار العالمى اليوم الأربعاء، ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها الليلة الماضية مع توقف الاتجاه النزولي لعائدات السندات الأمريكية عن ذروة عام.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.64 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.58 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.53 جنيه.

18.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.76 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر 18.58 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.61 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.61 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.63 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.58 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.