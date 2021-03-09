سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-3-2021 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 9-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.53 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.57 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل متوسط سعر صرف الدولار ارتفاعًا بنحو 3 قروش أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بالارتفاع القوي الذي سجله الدولار عالميًا ليصل لأعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.60 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.53 جنيه للشراء .

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



18.53 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



18.55 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.55 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.57 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.51 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.