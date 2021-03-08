سعر الحديد اليوم الاثنين.. 14000 جنيه سعر الطن للمستهلك

كتب أحمد حمادة

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك في ظل زيادة المعروض من جميع الخامات، موضحا أن سعر طن الحديد يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سعر الأسمنت للمستهلك يتراوح بين 700-750 جنيها للطن، ويترواح سعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن.

وكانت صادرات قطاع مواد البناء قد تراجعت خلال يناير 2021 الجارى مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 بقيمة 85 مليون دولار ليبلغ إجمالى صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021، وتصدر قطاع الحلى والأحجار الكريمة قائمة أعلى السلع التى حققت قيمة تصديرية مرتفعة وبلغت 163 مليون دولار، ويليها قطاع الألمونيوم 64 مليون دولار، والحديد والصلب 64 مليون دولار.