سعر الحديد اليوم.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه للمستهلك

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9-3 -2021، حيث إن سعر طن الحديد يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها.

واستقر سعر الاسمنت للمستهلك فيتراوح بين 700-750 جنيها للطن، سعر الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.

ووفقا لأحدث التقاير التى أعدها المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحرراريات والتى حصل اليوم السابع على نسخه منه، بلغت صادرات الزجاج ومصنوعاته 31 مليون دولار، والأسمنت 18 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته 17 مليون دولار، والأدوات الصحية 13 مليون دولار، بالإضافة إلى السيراميك 3 مليون دولار، والمواد العازلة 3 ملايين دولار.

وفى حصر لأعلى 10 دول صدرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته احتلت الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر 10 دول تم التصدير إليها فى يناير 2021 من قطاع مواد البناء بقيمة 107 ملايين دولار وتراجعت هذة القيمة مقارنة بشهر يناير من عام 2020 والذى بلغ 219 مليون دولار.

وجاءت إيطاليا فى المرتبة الثانية بقيمة صادرات 44 مليون دولار بنمو 22% عن العام السابق عليه، وكندا بقيمة 30 مليون دولار فى تراجع نحو 59% عن يناير 2020، واستراليا بقيمة 28 مليون دولار بنمو كبير بلغت قيمته 3847%، حيث بلغت الصادرات اليها فى يناير 2020 نحو 706 ألف دولار فقط.