النيابة تعاين موقع حادث انهيار منزل بالإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

بدأت النيابة العامة، معاينة مكان انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق، فى شارع محمد على بدائرة حى أول، فى محافظة الإسماعيلية.

وقد أكد محافظ الإسماعيلية، خلال تواجده بمكان الحادث، أن قوات الحماية المدنية تبذل جهودها للعثور على مسن 62 عامًا تحت أنقاض المنزل المنهار.

تلقى اللواء ياسر نشأت ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بإنهيار منزل بشارع محمد فى حى أول ، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن الإسماعيلية ، ورجال المرور ، وقوات إدارة الحماية المدنية ، وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق، وجارى البحث عن شخص أسفل الأنقاض .

ووصل إلى مكان الحادث، اللواء شريف فهمى بشارة ، محافظ الإسماعيلية، ونائبة المهندس أحمد عصام ، نائب المحافظ ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، تم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.