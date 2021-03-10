البورصة: 1.4 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب في سندات الخزانة

كتب هانى الحوتى

قالت البورصة المصرية، إن المتعاملين الأجانب سجلوا صافي شراء في سندات الخزانة بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، فيما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9%، بعد أن شعد صعودًا بنسبة 4.69% منذ جلسة 5 يناير الماضي.

وأنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 831.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 5.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.35%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 40.6 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 50 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 603.2 ألف جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 11235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13734 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4314 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1423 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.