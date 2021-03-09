اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المؤشر ناسداك يقفز حوالى 4% بفعل مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:33 م
المؤشر ناسداك يقفز حوالى 4% بفعل مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا بورصة وول ستريت - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء وسجل المؤشر ناسداك مكاسب بحوالي 4% مستعيدا خسائره الكبيرة التي مني بها في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واقبال المستثمرين على شراء أسهم التكولنوجيا التي تراجعت بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وقفز سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية حوالي 20% وهي أكبر قفزة في عام تقريبا، وسجلت أسهم أمازون دوت كوم ومايكرسوفت كورب أكبر مكاسبهما ليوم واحد في بضعة أسابيع. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد عانت خسائر حادة في الأسابيع القلية الماضية إذ أثار ارتفاع عوائد السندات قلقا بشأن ارتفاع قيمتها.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.09% إلى 31832.08 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أثناء الجلسة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 1.42% إلى 3875.44 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 3.69% ليغلق عند 13073.83 نقطة، مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع من نوفمبر.

 

 

 


الأسهم الأمريكية

المؤشر ناسداك

بورصة وول ستريت

شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية

أسهم أمازون

المؤشر ستاندرد آند بورز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة