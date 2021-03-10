اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 03:02 م
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:44 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 11235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13734 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4314 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة.
 
 

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