تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 11235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13734 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4314 نقطة.