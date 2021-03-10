أطعمة تساعد فى الوقاية من الأنيميا.. أبرزها الخضراوات

كتبت هند عادل

فقر الدم هو اضطراب نقص التغذية، يمكن أن يصيب أي شخص ولكنه أكثر انتشارًا بين الأطفال والنساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، وفقر الدم عند النساء هو مصدر قلق كبير، وتقدم السطور التالية أفضل الأطعمة للوقاية منه.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS فقر الدم هو حالة تتطور عندما يكون هناك نقص في الحديد أو نقص في خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين في الدم، نقص الحديد المعدني في الدم هو السبب الشائع لاضطراب خلايا الدم الحمراء، الحديد ضروري لإنتاج بروتين الهيموجلوبين الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين، وهو أمر حيوي لتوليد الطاقة والقيام بوظائف مختلفة.

ما الذي يسبب فقر الدم؟



يحدث فقر الدم في الغالب بسبب نقص الإمداد بالعناصر الغذائية مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين B12 والبروتينات والأحماض الأمينية والفيتامينات A و C والفيتامينات الأخرى من مجموعة ب المركب، نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم.

لماذا هو مصدر قلق كبير للمرأة؟



من المحتمل أن تصاب النساء بفقر الدم لعدة أسباب، النساء في فترة الحيض يفقدن الدم كل شهر خلال فترات الحيض. والحديد ضروري لصنع دم جديد، ويمكن أن يحل محل الدم المفقود خلال الدورة الشهرية. كما أن النساء بحاجة إلى مزيد من الحديد أثناء الحمل من أجل النمو السليم للطفل.

على غرار النساء ، يمكن أن يسبب فقر الدم مشاكل صحية متكررة بين الرجال أيضًا على الرغم من أن فقر الدم عند الذكور لا يؤثر على دورة سوء التغذية بين الأجيال ، إلا أنه قد يؤثر على أداء العمل ونوعية الحياة.

فيما يلي قائمة بالفيتامينات والمعادن التي يجب أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي



الحديد: الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والفاصوليا والعدس والخضراوات الورقية والحبوب المدعمة بالحديد والأطعمة المجففة مثل الزبيب والمشمش غنية بالحديد. .

فيتامين ج وفيتامين ب 12: منتجات الألبان واللحوم وفول الصويا والحبوب المدعمة غنية بفيتامين ب 12. الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والطماطم والبروكلي والفراولة غنية بفيتامين سي.

حمض الفوليك: العديد من الأطعمة غنية بحمض الفوليك المغذي وشكله الاصطناعي حمض الفوليك. بعض الأطعمة الغنية بحمض الفوليك هي البازلاء الخضراء والفاصوليا والفول السوداني والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والهليون والأفوكادو والخس والذرة الحلوة والحمضيات.