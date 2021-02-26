5 أطعمة تساعد مرضى نقص الحديد أبرزها الفواكه المجففة

كتبت هند عادل

يلعب الحديد دورًا رئيسيًا في إنتاج الدم ونموه وتطوره وصحة الدورة الشهرية والصحة الإنجابية، ومع ذلك، لا يزال نقص الحديد يمثل مشكلة صحية شائعة للناس في جميع أنحاء العالم، وتوجد 5 مصادر نباتية للحديد لتعويض النقص لذلك من المهم التأكد من أنه حتى مع اتباعنا لنظام غذائي معين، فإننا نزود الجسم بالكمية المناسبة من العناصر الغذائية والمعادن الهامة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

5 أطعمه لعلاج نقص الحديد



البقول: البقول أحد المكونات الرئيسية لنظام غذائي نباتي، البقول غنية بالكربوهيدرات والبروتين والحديد كما أنها تملأك وتوفر لك العناصر الغذائية الصحيحة، يجب عليك تضمين وعاء من البقول في نظامك الغذائي كل يوم.

الفواكه المجففة: تحتوي الفواكه المجففة مثل الزبيب والتمر وغيرها على نسبة عالية من الحديد، وهى تساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجسم.

الخضراوات الورقية : الخضراوات الورقية مثل السبانخ ولحم الضأن وغيرها كلها مصادر غنية بالحديد.

الخبز الكامل: يعتبر خبز القمح الكامل أيضًا مصدرًا جيدًا للحديد ، خاصةً للنباتيين.يجب عليك تضمين الخبز الكامل في نظامك الغذائي يمكن أن تحل أيضًا محل الخبز العادي المصنوع من القمح أو الدقيق المكرر.

الحبوب المدعومه بمكملات الحديد: نظرًا لوجود القليل من مصادر الحديد عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي نباتي فإن الحبوب المفقودة بالحديد متوفرة في السوق ، مما يساعد على تعويض احتياجات الجسم من الحديد يمكنك أيضًا استشارة طبيبك وتناول مكملات الحديد إذا كانت مستويات الحديد لديك منخفضة جدًا.