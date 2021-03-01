معهد بحوث أمراض العيون يضع خطة كاملة لتنمية الموارد وتحسين الخدمات

كتب ــ محمد صبحى

عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، اجتماعا بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر معهد بحوث أمراض العيون.



وفى بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة لكل من، الدكتور محمد عامر، لتعيينه المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين، و الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية والمدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث، والدكتور أشرف العزازى، لصدور قرار وزارى بتوليه منصب رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.



وخلال الاجتماع تم التشديد على ضرورة وجود خطة محددة تضم معايير ومؤشرات أداء واضحة، كما تناول أهمية الجانب البحثى للمعهد، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية المتميزة التى يقدمها المعهد، مشيدا بدور المعهد فى تأهيل وتدريب الكوادر العلمية سواء على مستوى مصر أو خارجها، فضلاً عن الإمكانات المتوفرة بالمعهد.



وافق المجلس على تشكيل لجان الوظائف القيادية الخاصة بترشيح رؤساء بعض المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، رؤساء بعض الشعب وعمداء المعاهد.



وخلال الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى محمود القائم بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون عرضاً تفصيليا حول الأهداف الاستراتيجية للمعهد، وأنشطته، وكذلك آليات تحسين وضع أعضاء هيئة البحوث، وتطوير إدارة المعلومات والتحول الرقمى، ودور المعهد فى خدمة المجتمع، والمبادرات الجديدة وتشمل عيادة صحة عيون المرأة، عيادة لذوى الاحتياجات الخاصة، زيارة ميدانية للمشروعات القومية الحالية فى العاصمة الإدارية للكشف وعلاج العاملين، التعاون مع مستشفى 57357 فى مجالات أمراض العيون، وعمل بروتوكولات مع بعض الوزارات.



كما استعرض الدكتور هشام على نائب رئيس المعهد للشئون الفنية والإدارية خطة تطوير المعهد والمستشفى التابع له، وخطط تنمية الموارد، ورؤيته المستقبلية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المعهد يستهدف تقديم خدمة طبية لمرضى العيون ذات جودة عالية حيث إن إجمالى عدد المترددين على المعهد سنوياً 150 ألف مريض، بالإضافة إلى النهوض بالبحث العلمى وتوفير المناخ المناسب للكادر البحثى، ودمج البحث العلمى والتدريب فى الخدمات الإكلينيكية والبحثية المختلفة، فضلاً عن إيجاد البيئة الآمنة للبحث العلمى وتطوير البنية التحتية، مضيفاً أن المعهد يضم غرف عمليات على أحدث مستوى وجار العمل على زيادتها بهدف رفع المستوى الصحى بالمعهد، وكذا جهاز المحاكاة لتدريب الأطباء والذى يعد أكبر مراكز التدريب الطبى على مستوى مصر والدول الشقيقة، فضلاً عن مشروع ميكنة الملفات الطبية.



وعلى هامش الزيارة تم تفقد معمل حيوانات التجارب بمعهد بحوث أمراض العيون، والذى تم تجديده بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه، تشمل البنية التحتية، والأثاث، والأجهزة، وذلك برفقة الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور مصطفى محمود القائم بأعمال رئيس المعهد، والدكتور هشام على نائب رئيس المعهد للشئون الفنية والإدارية.