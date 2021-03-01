اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 05:22 م
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حصاد الوزارات..التعليم: 98.9%دخلوا امتحان الإنجليزى و99.9% بالجغرافيا لأولى ثانوى

الإثنين، 01 مارس 2021 05:03 م
حصاد الوزارات..التعليم: 98.9%دخلوا امتحان الإنجليزى و99.9% بالجغرافيا لأولى ثانوى طلاب يؤدون الامتحانات
كتب ــ لؤى على

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حصاد الوزارات

وزارة التربية والتعليم

الانتاج الحربى

وزارة الصحة

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