حصاد الوزارات..التعليم: 98.9%دخلوا امتحان الإنجليزى و99.9% بالجغرافيا لأولى ثانوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات..التعليم: 98.9%دخلوا امتحان الإنجليزى و99.9% بالجغرافيا لأولى ثانوىالإثنين، 01 مارس 2021 05:03 م
طلاب يؤدون الامتحانات
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