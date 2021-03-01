الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة الوظائف

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف "نظام الأجر مقابل عمل" المجموعة الثالثة عشرة للتعاقد، ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى أسماء الناجحين فى كل وظيفة من الوظائف المعلنة والمديريات التابعة لهم.



وفيما يلى أسماء الناجحين فى وظيفة مهندس مدني:



هشام السعودى كمال عبد النبي البيلي

الجيزة

وظيفة مهندس اتصالات

عمر عبد الرحمن محمد صبري

الديوان العام

وظيفة مهندس عمارة

وليد بحر أحمد عبد اللطيف

الجيزة



وظيفة مهندس كهرباء

راندا سعيد محمد عبد الرحمن

الديوان العام

محمد عاشور عبد التواب محمد

الجيزة



وظيفة إخصائي نظم ومعلومات

هبه أمبارك كامل علي

الديوان العام

محمد محمود رجب علي

الديوان العام

محمد إبراهيم علي إبراهيم

الجيزة

وائل معوض عبد العزيز إبراهيم

الجيزة

وظيفة محاسب

محمود أبو العلا محمد الهادي

الجيزة

وحيد سيد راشد محمد

الجيزة

وظيفة سائق

أحمد عبد الحفيظ محمود إسماعيل

الديوان العام

إبراهيم موسي إبراهيم أحمد

الديوان العام

أيمن عبد الناصر قدري الكاشف

الديوان العام

رضا فتحي عبد السميع خلف الله

الجيزة



وقالت الوزارة، إنه على المذكورين استيفاء الأوراق التالية :

أصل المؤهل الدراسي .

أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي) .

أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .

أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .

عدد (4) صور شخصية .

شهادة عضوية نقابة للمهندسين .

رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .

صورة بطاقة الرقم القومي .

والحضور إلى مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .



وأكدت الوزارة أنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين).





