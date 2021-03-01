الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، بلوغ نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية لـ 77.2% بعد تعافى 140892 حالة حتى اليوم الإثنين.



وأوضح تقرير لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات المصابة بكورونا يوميا بعد ثبوت ايجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.



يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 182424 حالة من ضمنهم 140892 حالة تم شفاؤها، و 10688 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.