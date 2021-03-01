اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 03:52 م
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التعليم: 98.9% تمكنوا من الدخول لـ امتحان الانجليزى و99.9% بالجغرافيا لأولى ثانوى

الإثنين، 01 مارس 2021 03:15 م
التعليم: 98.9% تمكنوا من الدخول لـ امتحان الانجليزى و99.9% بالجغرافيا لأولى ثانوى امتحانات الصف الأول الثانوى
كنب محمود طه حسين

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حضر 648 ألف و791 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.

وتمكن 640 ألف و431 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألف و72 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%

كما أدى 29369 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.4%.

جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق".


 


التربية والتعليم

امتحان الصف الاول الثانوى

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