حبس عاطل لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن بأسلوب كسر الباب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاطً إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب"، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 حوادث سراقات مساكن، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.