تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات 7 عمال مصريين فى جدة

كتب محمود راغب

نجح مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية مشكلة 7 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 153 ألفاً 100 ريال سعودي، أى ما يوازى 639 ألفا و958 جنيها مصرياً تقريبا.



جاء ذلك بعد تكليف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 7 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.



وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع كفيل محل باوزير بمكة المكرمة، وحصول المواطن المصري " محمد. ع.أ" (فني بصريات) علي 26 ألف ريال مستحقات نهاية الخدمة ، فضلا عن حصول "إسلام.ص.ص" صيدلي علي 43 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلي 26800 ألف ريال راتب 4 شهور بالعمولة، وذلك شركة دان الخير الطبية التي كان يعمل بها.



وتفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود مع شركة مصنع سامية للمنتجات الخشبية، لحصول المواطن المصري "جمال.ع.أ.س" (نجار موبيليا) علي مستحقاته البالغة 20 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، وجاري استخراج تاشيرة خروج نهائى، كما تم حصول المواطن "أسعد.م.ع.أ" ( حداد مسلح) على 6000 ريال راتب 3 شهور بالإضافة الي ٧٠٠ ريال تذكرة سفر من كفيله، وحصول المواطن "حسين.م.ع" (عامل عادي) علي 7 آلاف ريال مكافأة نهاية الخدمة من مؤسسة محمد يحي عسيري بجيزان التي كان يعمل بها .



كما تم تحصيل مستحقات المواطن "أحمد.ز.ع" (نجار موبيليا) علي 6000 ريال راتب 3 شهور بالإضافة تأشيرة الخروج النهائي من مؤسسة دار السحاب للمقاولات العامة التي كان يعمل بها .



ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، في إنهاء الخلاف بين المواطن المصري "محمود.ج.ح"(عامل منزلي) وكفيله "عبدالله.ع.أ" بالحصول علي 1200 ريال راتب 21 يوما وتذكرة سفر بحري، فضلا عن حل مشكلة المواطن "عشري.أ.أ.ش" (عامل شحن وتفريغ) وحصوله علي 6400 راتب 3 شهور من مؤسسة مصبح الشراري التي كان يعمل بها ، كما قام المكتب بمساعدته في نقل كفالته علي شركة مصفوفة الاتقان المحدودة.