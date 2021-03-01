تجديد حبس سائق ميكروباص ضبط بحوزته مواد مخدرة فى الخليفة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق ميكروباص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمنطقة الخليفة. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط سائق - مقيم بالقليوبية حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" ويعمل عليها كسائق، بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.