انتهاء امتحانات التيرم للصف الأول الثانوى والخامس الابتدائى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الامتحانات قد سادها جو من الهدوء فى يومها الثالث، حيث أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى الامتحانات فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، ويبلغ عددهم 34377 طالباً فى 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية.

كما بلغ عدد تلاميذ الصف الخامس الابتدائى الذين قاموا باداء الامتحان المجمع اليوم 138909 تلميذاً فى 1390 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية.

كما تمت متابعة سير الامتحانات أولاً بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية وأن عملية الدخول لمنصة الامتحانات سارت بسهولة ويسر، وتم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة الميدانية للوقوف على سير امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2020/2021 والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بيسر وسهولة وتذليل ما يعترضها من معوقات.