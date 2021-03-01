المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة صيدلى في إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على إعداد تقرير وافً حول مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة مالك صيدلية، بمنطقة إمبابة لتحديد نوعيتها وكميتها، وطبيعة الجدول المدرجة فيه. ضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهم كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تفيد تورط مالك صيدلية، في الإتجار بالعقاقير المخدرة بإمبابة، متخذا من الصيدلية مقرا لاستقبال عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، أثناء تواجده بالصيدلية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.