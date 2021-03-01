"المجموعة الأوروبية" تطالب باستئناف التفتيش على المنشآت النووية فى إيران

كتب أحمد عرفة

أعربت المجموعة الأوروبية في الاتفاق النووي عن قلقها الشديد من إيران في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وطالبت المجموعة الأوروبية في الاتفاق النووي إيران باستئناف عمل المفتشين الدوليين فورا.

وفى وقت سابق أكد رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن عملية توزيع اللقاحات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا تبعث على الأمل للجميع في قرب الخروج من أزمة الجائحة.

وقال جروسي - فى كلمته اليوم الاثنين، أمام الاجتماع العادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية المنعقد افتراضيا - إن الوكالة لعبت دورا مهما فى أزمة كورونا من خلال توزيع معدات وأجهزة اختبار فيروس كورونا في 128 دولة حول العالم مما ساعد أكثر من 28 مليون شخص على تجاوز الأزمة .

وأضاف جروسي: لازال العالم يعاني من تفاوت القدرات بين الدول في التعامل مع أزمة تفشي الوباء بشكل منتظم ومتزايد، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى لرفع الظلم عن الدول الفقيرة ومساعدة المجتمع الدولي بشكل أوسع على مواجهة الجائحة .