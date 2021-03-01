العربية: رئيس نيابة شمال طرابلس يفند رواية باشاغا بتعرضه لمحاولة اغتيال

كتب أحمد عرفة

فند رئيس نيابة شمال طرابلس رواية وزير داخلية ليبيا فتحى باشاغا، وقال رئيس نيابة شمال طرابلس إنه لم يتعرض لمحاولة اغتيال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال فتحى باشاغا وزير داخلية الوفاق، إن محاولة اغتياله لم تكن صدفة وخُطط لها جيدا، بحسب ما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وكشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، ، تفاصيل حادثة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، إنه وعند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته في جنزور حيث قامت سيارة مسلحة مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة، مشيرة إلى قيام العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق لباشاغا لإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم.