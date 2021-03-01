اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 01:58 م
خالد صلاح
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الجيش العراقى يقضى على عشرات الإرهابيين فى ديالى

الإثنين، 01 مارس 2021 01:04 م
الجيش العراقى يقضى على عشرات الإرهابيين فى ديالى الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين المتواجدين في "زور الإصلاح" بمحافظة ديالي؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين.
 
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة انطلقت في ديالي عملية تهدف لملاحقة العناصر الإرهابية المتواجدين في زور الإصلاح وهي منطقة وعرة وفيها كثافة زراعية عالية، ما أسفر عن قتل عدد كبير من الإرهابيين وشق الطرق باتجاه مضافاتهم بمشاركة الجهد الهندسي للفرقة ووزارة الدفاع".
 
وأشار الخفاجي إلى أن العملية سيكون لها بعد ستراتيجي مهم في تواجد الإرهابيين في تلك المنطقة، كما أنها ستمنع الخروقات الأمنية في تلك المنطقة، وستفرض الأمن بمناطق (جلولاء) وشمال (خانقين) المناطق المحيطة بزور الإصلاح.

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