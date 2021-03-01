ابن نجيب ساويرس يتولى رئاسة مجلس إدارة ثانى شركة لوالده بالبورصة خلال 15يوما

كتب هانى الحوتى

تولى أنسي نجل الملياردير نجيب ساويرس رئاسة ثاني شركة لوالده بالبورصة المصرية خلال 15 يوما، وذلك بعدما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة تعيينه اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة خلفاً لماجد شوقي، وقبلها بأيام ترأس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة.

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، استقالة كل من نجيب أنسي نجيب ساويرس والدكتور أحمد جلال ومحمد جمال محرم أعضاء مجلس الإدارة.

وتولى أنسي نجيب ساويرس رئاسة شركة أوراسكوم المالية القابضة، عقب الانتهاء من عملية انقسام شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وتم الانتهاء من مشروع التقسيم الأفقي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وإتمام عملية نقل استثماراتها في مجال الخدمات المالية إلى أوراسكوم المالية، وتضم محفظتها حصة أقلية في شركة ثروة كابيتال، وحصة أغلبية في شركة بلتون المالية القابضة.

وبجانب ذلك يترأس أنسي ساويرس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، المالكة لنادي زد اف سي، وتعمل على تطوير الرياضة في مصر.