ساويرس معلقا على قرار أمريكا باستئناف تقديم المساعدات لإثيوبيا: متسرع وخاطئ

كتب هيثم سلامة

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية أزمة سد النهضة بأنه متسرع وخاطئ.

وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه بموقع تويتر:"تحرك متسرع خاطئ دون دراسة كافية على أي حال، ما هو الجديد علينا الاعتماد على أنفسنا كالمعتاد".



نجيب ساويرس عبر تويتر

من جانب أخر، كان أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية قال، إن المملكة تسعى إلى إنهاء أزمة ملف سد النهضة، لما يضمن حقوق الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، مشيرا إلى أن السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي.

وكشف قطان في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، نقلتها "سكاى نيوز عربية"، أن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية، والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، موضحا أنهم اتفقوا مع الحكومة السودانية على تفعيل المذكرات والتفاهمات َفيما بينهم، مبينا أنهم اتفقوا على أن تعقد اللجنة السودانية السابعة قريبا في الخرطوم.