إيران: أى تحرك مخرب خلال اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيواجه برد جدى

كتب أحمد عرفة

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ، إن أي تحرك مخرب خلال اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيواجه برد جدي، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، أن الوكالة تشعر بالقلق العميق إزاء عدم وجود تفسير إيراني لوجود بقايا يورانيوم في مواقع نووية مختلفة دون الإعلان عنه، مشيرا أيضا إلى أن الاتفاق الموقع مؤخرا مع طهران مؤقت ويمنح الوكالة الدولية القدرة على تحديد مدى وفاء إيران بالتزاماتها وفق الاتفاق النووي.

وحسب موقع سبوتنيك، قال جروسي في البيان التمهيدي له أمام مجلس المحافظين بالوكالة الدولية، اليوم الإثنين، إن إيران لم تقدم تفسيرا تقنيا لوجود بقايا يورانيوم في مواقع نووية لم يتم الإعلان عنها، مؤكدا أن ذلك يشعر الوكالة "بقلق عميق".