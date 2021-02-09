مستشفى حميات الأقصر تبدأ التسجيل لحصول الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى الحمايات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية، وذلك فى بشرى سارة لأهالي محافظة الأقصر، وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد، والمستشار محافظ الأقصر مصطفي ألهم، ووكيل وزارة الصحة الدكتور طاهر أيوب.

وقال الدكتور محمد الرملى، مدير مستشفى الحمايات والجهاز الهضمى والكبد، فى بيان صحفى، أنه تم بدء التسجيل رسمياً للحصول على لقاح الكورونا للطقم الطبية، بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، حيث أن الخطوات الأولى لعملية إعطاء اللقاح لأهالى محافظة الأقصر، حيث بدأ تسجيل الراغبين فى الحصول على اللقاح من الاطقم الطبية، وقام عدد كبير من أعضاء المستشفى بتسجيل رغبتهم فى الحصول على اللقاح بتوقيع الطلب.

وأعرب الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، عن سعادته وفريق العمل ببداية المرحلة الأولى للتسجيل لتلقى لقاح الكورونا فى الخطوة التى تأمل إدارة المستشفى أن تكون النهائية للقضاء على هذا الوباء وإنتهاء الأزمة التى سببت شلل العالم كلة لمدة تقترب من العام، ومن جهتها سوف توالى مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد نشر كل ما يستجد عن شروط التسجيل وطريقة التسجيل وأماكن التطعيم وكل الخطوات الآخرى.

وكان قد تم تقديم لقاحات فيروس كورونا للأطقم الطبية فى مستشفى العديسات للعزل الصحى ومستشفى الحميات، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تلقى أطباء العزل مستشفى العزل الصحى بالعديسات اللقاح بعد وصوله لمركز الطعوم بالمحافظة التابع لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والذي تم تخصيصه وتجهيزه خلال الأيام السابقة لاستقبال اللقاح، حيث استقبلت محافظة الأقصر، الشهر الماضى، لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد وصوله لمركز الطعوم بالمحافظة التابع لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والذي تم تخصيصه وتجهيزه خلال الأيام السابقة لاستقبال اللقاح، حيث قال يقول الدكتور محمد الرملى، مدير مستشفي الحميات بالأقصر، إنه يأتي هذا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيره الصحة والسكان، بتوفير كل سبل الحماية والدعم خاصة للأطقم الطبية، وقد شهد وصول اللقاح كل من المستشار مصطفى إلهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعدد كبير من الأطقم الطبية ومسؤولي مديرية الصحة بالأقصر.



بدء التسجيل لحصول الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا



تسجيل الفرق الطبية بمستشفى الحميات



حميات الأقصر تبدء التسجيل لحصول الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا