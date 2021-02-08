فوز الدوشى شاكر نقيبا لمحامى محافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس الأحد، ختام ماراثون انتخابات نقابة المحامين بالأقصر، بفوز الدوشى شاكر أبو دوح نقيباً للمحامين لدورة جديدة، بعد عدم ترشح أحد أمامه على مقعد نقيب محامين المحافظة بالكامل.

كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين فى الأقصر، عن فوز كل من أشرف عدنان زارع بمقعد مركز الأقصر، وخالد خضرى بمقعد بندر الأقصر، وعبد الباسط محمد أحمد بمقعد مركز أرمنت، وأبو الحسن سعدى صابر بمقعد مركز القرنة، والسيد عبد الله أحمد بمقعد مركز إسنا، أما على مقعد الشباب فقد فاز عمر عبد القادر، وفى المقعدين للكرسى الدوار كل من قناوى عبد الباقى وجبريل العمدة جبريل.

وكان قد أكد مجدى سخى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن اللجنة انتهت من إعداد كافة الإجراءات اللوجستية لانعقاد الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات، مضيفا أن كل لجنة فرعية سيكون بها أربعة صناديق لانتخاب النقيب الفرعى، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019، مضيفاً أن قانون المحاماة ألزم بإجراء الانتخابات فى 3 مواقع، هى غرف المحامين بالمحاكم، وأندية المحامين، ومقرات النقابات الفرعية، موجها رسالة للمحامين قائلا: "وقت إجراء الانتخابات الكثافة العددية داخل غرفة المحامين بالمحاكم سوف تكون أقل من الوقت الحالى، ولا داعى للقلق وسيتم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولن يسمح بالدخول سوى بالكمامة، وستعقم اللجنة كل ساعتين، ولن يسمح بالتكدس، وحال حدوث أى مشكلة سيتم إغلاق اللجنة".

وشدد مجدى سخى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، على أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستتسلم الأحراز وتشرف على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، موضحا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من النقابة العامة تعمل منذ ما يزيد عن شهر ونصف للتجهيز لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى جاهزية اللجنة لمواجهة أى مشكلة قد تحدث فى بعض المحاكم، وأنها وضعت حلولا لها تتمثل فى إقامة سرادق للانتخاب بجوار المحكمة التى سترفض إجراء عملية الانتخاب داخل غرفة المحامين بها، معربا عن أمله فى أن يساعد المحامين اللجنة.