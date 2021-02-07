مسؤول أمريكي: على إيران وقف التخصيب بما يتجاوز حدود الاتفاق النووي

(رويترز)

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس كان يقصد خلال مقابلة تلفزيونية أُذيعت اليوم الأحد أنه يجب على إيران وقف التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وأضاف "عليهم التوقف عن التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وقال "لم يتغير الموقف الأمريكي قيد أنملة، حيث تريد الولايات المتحدة أن تعود إيران إلى (الامتثال) لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وإذا فعلت ذلك، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه".