اليوم السابع
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جولة رئيس مدينة سفاجا داخل المركز التكنولوجى للاطمئنان على سير العمل.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 10:28 ص
جولة رئيس مدينة سفاجا داخل المركز التكنولوجى للاطمئنان على سير العمل.. صور رئيس مدينة سفاجا تتحدث مع المواطنين بالمركز التكنولوجى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجرت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، جولة صباحية داخل المركز التكنولوجى بمجلس المدينة، للتأكد من سير العمل بالمركز، وكذلك للتأكد من تقديم الخدمات على الوجه الأنسب للمواطنين، برفقة سكرتير المدينة. 

وتفقدت رئيس المدينة، مكاتب الإدارات بالوحدة المحلية، وأكدت على ضرورة عدم تعامل الإدارات مع المواطنين بشكل مباشر ، وأن يتم التعامل من خلال الشباك وخدمة للمواطنين ودخول الطلبات بشكل رسمى حتى يمكن متابعتها  .

وتابعت رئيس مدينة سفاجا ، أن الهدف من عملية تطوير المركز التكنولوجى التى تتم بهدف تقديم خدمات الشباك الواحد للتسهيل على المواطنين بتقديم طلبات المرافق أو شكوى أو تظلم أو أى خدمة من الإدارات ، وكذلك التسهيل لهم بتقديم الطلب بالمركز واستلام الرد من نفس الشباك تسهيلا للمواطنين  .

وأوضحت رئيس المدينة ، أنه تم توجيه مدير المشروعات ومهندسى التطوير بسرعة الانتهاء من التطوير للبدء فى العمل والتسهيل على المواطنين فى الخدمات .

المركز التكنولوجى بسفاجا
المركز التكنولوجى بسفاجا

 

رئيس مدينة سفاجا تتحدث مع المواطنين بالمركز التكنولوجى
رئيس مدينة سفاجا تتحدث مع المواطنين بالمركز التكنولوجى

 

رئيس مدينة سفاجا تتفقد المركز التكنولوجى
رئيس مدينة سفاجا تتفقد المركز التكنولوجى

 


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